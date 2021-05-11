Внедорожник с пророссийскими террористами в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на противотанковую мину ТМ-62, установленную своими же.

Об этом сообщает пресс-служба 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады.

Инцидент произошел сегодня, около 13:00, у поселка Бетмановое.

— В результате мощного взрыва УАЗ уничтожен. В связи с чем взять кровь у водителя на анализ по установлению количества крови в алкоголе — не представляется возможным. Еще сколько пьяниц было в транспортном средстве, и что кроме них УАЗ перевозил — устанавливается. Ждем очередных бессмысленных обвинений ВС Украины с целью скрыть собственную несостоятельность и отсутствие контроля за личным составом горе-командирами милиции мнимой республики, — отметили в воинском формировании ВСУ.

При этом украинская сторона отмечает о соблюдении режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Напомним, на Донбассе в воскресенье, 18 февраля, вблизи передовых позиций сил антитеррористической операции в районе Светлодарской дуги на своих же минно-взрывных заграждениях подорвались двое боевиков, граждан России.