В среду, 12 мая, в Николаеве на улице Адмиральской возле пересечения с улицей Декабристов горел легковой автомобиль Lada 2111.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Возгорание произошло в моторном отсеке, водитель начал самостоятельно тушить огонь водой из бутылки. Проезжающие водители помогли ему, дав свои огнетушители.

На месте работали спасатели, которые полностью остановили горение.

Пострадавших нет.

Спасатели указали, что причина возгорания еще выясняется.

Напомним, в Харькове возник пожар в нелегальном доме престарелых «Золотое время». В пожаре погибли 15 человек.