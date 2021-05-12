Суд отменил оправдательный приговор Центрального районного суда от 2019 года, который отпустил на свободу двух человек, напавших на судью в 2016 году.
Об этом сообщает Николаевская окружная прокуратура.
«Окружная прокуратура города Николаева добилась реального наказания для двух местных жителей — 52-летнего ранее судимого мужчину и его 30-летней сообщницы, совершивших разбойное нападение на судью в сентябре 2016 на проспекте Центральном в Николаеве», — говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленники, по предварительной договоренности между собой, напали на местного жителя, который оказался судьей Николаевского апелляционного суда. Они повалили его на землю, нанесли несколько ударов руками и ногами по голове и телу и завладели его сумкой с личными вещами.
Приговором Центрального районного суда Николаева от 13 марта 2019 года обое обвиняемых были оправданы. Прокуратура с указанным решением не согласилась и обжаловала его в суде апелляционной инстанции.
«Николаевским апелляционным судом уголовное производство по апелляционной жалобе прокурора на приговор суда первой инстанции было направлено в Верховный Суд для определения подследственности, который 15.05.2019 года постановил осуществлять рассмотрение уголовного производства Херсонским апелляционным судом, который в свою очередь вернул уголовное производство вместе с апелляционными жалобами в Николаевский апелляционного суда», — добавили в прокуратуре.
В дальнейшем, рассмотрение уголовного дела проходило в Жовтневом суде Николаевской области, приговором которого от 6 мая двух местных жителей признали виновными по ч. 2 ст. 187 УК Украины. Назначено наказание для мужчины в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, для женщины — 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука, который вел дело по Майдану, напали возле собственного дома.
Суд отменил оправдательный приговор Центрального районного суда от 2019 года, который отпустил на свободу двух человек, напавших на судью в 2016 году.
Об этом сообщает Николаевская окружная прокуратура.
«Окружная прокуратура города Николаева добилась реального наказания для двух местных жителей — 52-летнего ранее судимого мужчину и его 30-летней сообщницы, совершивших разбойное нападение на судью в сентябре 2016 на проспекте Центральном в Николаеве», — говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленники, по предварительной договоренности между собой, напали на местного жителя, который оказался судьей Николаевского апелляционного суда. Они повалили его на землю, нанесли несколько ударов руками и ногами по голове и телу и завладели его сумкой с личными вещами.
Приговором Центрального районного суда Николаева от 13 марта 2019 года обое обвиняемых были оправданы. Прокуратура с указанным решением не согласилась и обжаловала его в суде апелляционной инстанции.
«Николаевским апелляционным судом уголовное производство по апелляционной жалобе прокурора на приговор суда первой инстанции было направлено в Верховный Суд для определения подследственности, который 15.05.2019 года постановил осуществлять рассмотрение уголовного производства Херсонским апелляционным судом, который в свою очередь вернул уголовное производство вместе с апелляционными жалобами в Николаевский апелляционного суда», — добавили в прокуратуре.
В дальнейшем, рассмотрение уголовного дела проходило в Жовтневом суде Николаевской области, приговором которого от 6 мая двух местных жителей признали виновными по ч. 2 ст. 187 УК Украины. Назначено наказание для мужчины в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, для женщины — 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука, который вел дело по Майдану, напали возле собственного дома.