Суд отменил оправдательный приговор Центрального районного суда от 2019 года, который отпустил на свободу двух человек, напавших на судью в 2016 году.

Об этом сообщает Николаевская окружная прокуратура.

«Окружная прокуратура города Николаева добилась реального наказания для двух местных жителей — 52-летнего ранее судимого мужчину и его 30-летней сообщницы, совершивших разбойное нападение на судью в сентябре 2016 на проспекте Центральном в Николаеве», — говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники, по предварительной договоренности между собой, напали на местного жителя, который оказался судьей Николаевского апелляционного суда. Они повалили его на землю, нанесли несколько ударов руками и ногами по голове и телу и завладели его сумкой с личными вещами.

Приговором Центрального районного суда Николаева от 13 марта 2019 года обое обвиняемых были оправданы. Прокуратура с указанным решением не согласилась и обжаловала его в суде апелляционной инстанции.

«Николаевским апелляционным судом уголовное производство по апелляционной жалобе прокурора на приговор суда первой инстанции было направлено в Верховный Суд для определения подследственности, который 15.05.2019 года постановил осуществлять рассмотрение уголовного производства Херсонским апелляционным судом, который в свою очередь вернул уголовное производство вместе с апелляционными жалобами в Николаевский апелляционного суда», — добавили в прокуратуре.

В дальнейшем, рассмотрение уголовного дела проходило в Жовтневом суде Николаевской области, приговором которого от 6 мая двух местных жителей признали виновными по ч. 2 ст. 187 УК Украины. Назначено наказание для мужчины в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, для женщины — 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука, который вел дело по Майдану, напали возле собственного дома.