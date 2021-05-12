Пчеловоды из Закарпатья решили прибегнуть к услугам «Укрпочты», чтобы транспортировать медоносных насекомых покупателям. Однако пчелы не выдержали транспортировки и скончались по дороге. Всего погибло около 8 миллионов насекомых, фермеры понесли убытки больше 500 тысяч гривен.

Об этом пишет «Суспільне».

Бортники готовы судиться со службой доставки до последнего.

Пчел прислали «Укрпочтой» к заказчикам в специальных емкостях, с маткой и с специальным расплодом, сообщил журналист Виталий Глагола на своем канале в Telegram.

— Из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания все 8 миллионов пчел, которые были в грузовике, не выжили. Это обнаружили в Ужгороде через несколько часов после отправки, — осветил ситуацию журналист.

Полицию зарегистрировала заявления пчеловодов, понесших значительные убытки. В Закарпатской дирекции «Укрпочты» пообещали выяснить подробности произошедшего с насекомыми и как сотрудники недоглядели.