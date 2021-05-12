Днем 12 мая спецназ Нацполиции задержал 43-летнего ранее судимого мужчину. Он угрожал взорвать многоэтажный дом по проспекту Героев.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины по Днепропетровской области.

Сообщение об угрозе взрыва многоэтажки поступило в полицию 12 мая около 10:00. На место происшествия выехали правоохранители, взрывотехники и спасатели. При силовой поддержке спецназа подразделения КОРД был задержан 43-летний местный житель.

Как выяснилось, он спрятался в балконном подвале с гранатой Ф-1 и угрожал ее подорвать.

Сейчас следователи решают вопрос о задержании мужчины по ст. 208 УПК и открытия уголовного дела по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).

Напомним, в Первомайске пьяный муж поссорился с женой, убил ее и спрятал тело в сливной яме.