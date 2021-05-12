В Беларуси предъявили окончательное обвинение члену Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Расследование в отношении Колесниковой завершено, сейчас она знакомится с материалами дела. Сообщается, что ей предъявлено обвинение по трем статьям уголовного преступления.

В пресс-службе белорусского оппозиционера Виктора Бабарико эту информацию подтвердить не смогли.

Мария Колесникова — член президиума Координационного совета по мирной передаче власти в Беларуси, созданного белорусской оппозицией после силового подавления протестов в стране.

В сентябре 2020 года Колесникову похитили и пытались насильно выдворить из Беларуси и вывезти на территорию Украины, но она порвала свой загранпаспорт, после чего ее арестовали. Оппозиционерка остается под стражей, ее обвиняют в «попытке захвата власти».