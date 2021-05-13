Американский и швейцарский альпинисты погибли, пытаясь покорить гору Эверест. Швейцарец умер от истощения, а гражданин США от офтальмии и также от истощения.

Об этом пишет News.com.au.

Швейцарский альпинист Абдул Варайх умер на вершине горы. Американец Пувэй Лю добрался до участка под названием Ступень Хиллари и скончался там. Это первые жертвы в сезоне 2021 года.

— Мы направили двух шерп с кислородом и припасами дополнительно, к сожалению, шерпы не смогли спасти его (швейцарского альпиниста, - прим.). Благодаря обеспечению кислородом и дополнительной поддержке шерп он (американец, - прим.) в сохранности достиг Южного седла, ... но скоропостижно скончался, - рассказал подробности глава туроператора Чханг Дава Шерпа.

Уточняется, что из-за погоды тела остаются на склоне горы. Забрать их для возвращения на родину пока не представляется возможным.

Ранее при восхождении на гору Эльбрус скончался украинский альпинист.