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Как передает Укринформ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.
Около 12:00 столкнулись легковой автомобиль «Тойота» и грузовик «Вольво».
Водитель и пассажир «Тойоты» погибли. Погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек) Уголовного кодекса Украины.
По информации интернет-издания «Полтавщина», погибшими являются журналисты телеканала НТН.
Напомним, в Николаевской области на территории Кривоозерского района водитель совершил наезд наезд на велосипедиста, а затем допустил боковое столкновение и с автобусом.
Как передает Укринформ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.
Около 12:00 столкнулись легковой автомобиль «Тойота» и грузовик «Вольво».
Водитель и пассажир «Тойоты» погибли. Погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек) Уголовного кодекса Украины.
По информации интернет-издания «Полтавщина», погибшими являются журналисты телеканала НТН.
Напомним, в Николаевской области на территории Кривоозерского района водитель совершил наезд наезд на велосипедиста, а затем допустил боковое столкновение и с автобусом.