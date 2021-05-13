На автодороге Решетиловка-Днипро, вблизи села Гаевое Полтавской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли двое журналистов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Около 12:00 столкнулись легковой автомобиль «Тойота» и грузовик «Вольво».

Водитель и пассажир «Тойоты» погибли. Погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек) Уголовного кодекса Украины.

По информации интернет-издания «Полтавщина», погибшими являются журналисты телеканала НТН.

Напомним, в Николаевской области на территории Кривоозерского района водитель совершил наезд наезд на велосипедиста, а затем допустил боковое столкновение и с автобусом.