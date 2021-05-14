14 мая в 1:59 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре квартиры на последнем этаже пятиэтажного жилого дома по улице Крылова, 11/1 в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

К месту вызова направили дежурные караулы 2 и частей, смену оперативно-координационного центра и автомобиль газодымозащиты.

По прибытию, с помощью автолестницы, пожарные эвакуировали из задымленного пятого этажа, троих человек, еще один мужчина газодымозащитным звеном был выведен на свежий воздух и передан медикам. Пострадавшие в дальнейшем от госпитализации отказались.

При проведении разведки квартиры, на месте обнаружено тело хозяйки, женщины 1966 г. р.

Пожар на площади 30 кв. м удалось ликвидировать в 02:40, не допустив распространения огня на соседние квартиры.

Всего к тушению привлекались 5 единиц техники и 14 человек ГСЧС. Также на месте работали сотрудники полиции, медики, бригады «Николаевгаза» и АО «Николаевоблэнерго». Причина пожара устанавливается экспертами.