11 мая Херсонский апелляционный суд поддержал позицию Николаевской областной прокуратуры и оставил в силе приговор Ленинского районного суда Николаева, которым 60-летний мужчина признан виновным в покушении на похищение ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления по 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконченное покушение на похищение ребенка) и назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В суде прокурором доказано, что в ноябре 2017 года, осужденный в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории общеобразовательной школы № 30 в Николаеве, имея умысел на похищение ребенка, схватил 9-летнего мальчика за капюшон куртки и силой заставил его идти к выходу из школы. Однако, преступный умысел довести до конца не смог, поскольку был задержан прохожими.

Не соглашаясь с решением суда первой инстанции, обвиняемый обжаловал его в апелляционной инстанции. Николаевский апелляционный суд удовлетворил его апелляционную жалобу, отменил приговор Ленинского районного суда Николаева и закрыл уголовное производство на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины.

«Указанное постановление апелляционного суда областной прокуратурой обжаловано в кассационном порядке. В декабре 2020 года постановлением Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда жалобу прокурора удовлетворили, решение Николаевского апелляционного суда отменили и назначили новое судебное рассмотрение в суде апелляционной инстанции, по результатам которого приговор суда первой инстанции относительно осужденного оставлен без изменений», — говорится в сообщении.

Напомним, летом прошлого года в Николаеве избили и похитили иностранного бизнесмена — преступников задержали.