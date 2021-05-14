Офис генерального прокурора сообщает, что на народного депутата Виктора Медведчука надели электронный браслет. Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
— Полиция надела браслет на подозреваемого вчера вечером в ГУ Нацполиции в Киеве, - рассказали в пресс-службе.
При процедуре присутствовал прокурор ОГП.
Напомним, первый заместитель генерального прокурора Роман Говда объяснил, что Медведчуку пока не инкриминируют финансирования терроризма, так как оккупанты в Крыму и РФ не признаны террористическими организациями. Однако этот вопрос рассматривается.
Вчера Печерский райсуд отклонил ходатайство прокуратуры о взятии Медведчука под стражу с правом внесения залога. Нардепа решили отправить под круглосуточный домашний арест, возложив на него обязательства.
Офис генерального прокурора сообщает, что на народного депутата Виктора Медведчука надели электронный браслет. Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
— Полиция надела браслет на подозреваемого вчера вечером в ГУ Нацполиции в Киеве, - рассказали в пресс-службе.
При процедуре присутствовал прокурор ОГП.
Напомним, первый заместитель генерального прокурора Роман Говда объяснил, что Медведчуку пока не инкриминируют финансирования терроризма, так как оккупанты в Крыму и РФ не признаны террористическими организациями. Однако этот вопрос рассматривается.
Вчера Печерский райсуд отклонил ходатайство прокуратуры о взятии Медведчука под стражу с правом внесения залога. Нардепа решили отправить под круглосуточный домашний арест, возложив на него обязательства.