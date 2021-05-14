Офис генерального прокурора сообщает, что на народного депутата Виктора Медведчука надели электронный браслет. Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

— Полиция надела браслет на подозреваемого вчера вечером в ГУ Нацполиции в Киеве, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, первый заместитель генерального прокурора Роман Говда объяснил, что Медведчуку пока не инкриминируют финансирования терроризма, так как оккупанты в Крыму и РФ не признаны террористическими организациями. Однако этот вопрос рассматривается.

Вчера Печерский райсуд отклонил ходатайство прокуратуры о взятии Медведчука под стражу с правом внесения залога. Нардепа решили отправить под круглосуточный домашний арест, возложив на него обязательства.