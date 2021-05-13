Печерский районный суд Киева избрал нардепу от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку круглосуточный домашний арест до 9 июля.

Дело касается подозрения в нарушении законов войны путем содействия передаче России информации о нефтегазовом участке «Глубокая» в Крыму и нанесении ущерба Украине в 38 млрд гривен, пишет Левый берег.

Также ему инкриминируют государственную измену.

Виктор Медведчук должен сдать паспорта и прибывать по требованию правоохранителей. В случае невыполнения требований меру могут ужесточить.

Слушания продолжалось более 7 часов. В совещательную комнату судья ушел в 19:45. Адвокаты пока не говорят, будут ли подавать апелляцию.

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей с альтернативой залога в 300,9 гривен.

Адвокаты заявили, что Виктор Медведчук вообще не получил письменное подозрение, поэтому и избирать меру пресечения ему нельзя.

Они также сказали, что Виктор Медведчук не может внести залог, потому что его счета арестовали в рамках наложенных санкций. Сторона защиты просила отказать в применении любой меры пресечения.

Ранее глава СБУ Иван Баканов заявил, что в августе 2020 года нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук передал заместителю администрации Путина Дмитрию Козаку данные о расположении скрытого военного подразделения ВСУ.