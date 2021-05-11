В августе 2020 года нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук передал заместителю администрации Путина Дмитрию Козаку данные о расположении скрытого военного подразделения ВСУ.

Об этом в ходе брифинга заявил глава СБУ Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ.

— Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных Сил Украины, его личный состав, боевую подготовку. Информация предназначалась для спецслужб Российской Федерации, — сказал Иван Баканов.

Этот эпизод лег в основу второго эпизода уголовного производства против Медведчука.

Напомним, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» отреагировала на обыски, проведенные дома у членов партии Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также в офисе партии в Киеве. Там подозрение Виктору Медведчуку связывают с его последовательным празднованием Дня Победы 9 мая.