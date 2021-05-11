Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» отреагировала на обыски, проведенные дома у одного из лидеров партии Виктора Медведчука и у члена политсовета партии Тараса Козака, а также в офисе партии в Киеве.

Об этом идет речь в официальном заявлении партии.

— Такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти. В этих условиях партия оставляет за собой право обратиться к украинскому народу для того, чтобы принять все необходимые меры и ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих, — подчеркивают в заявлении, обнародованном пресс-службой партии.

В политсиле напомнили, что в воскресенье, 9 мая, ОПЗЖ провела ряд акций, в том числе с участием Виктора Медведчука. По версии партии, нардеп «продемонстрировал, что он, как и другие члены партии, будет отстаивать свои идеи, беречь память о победе в Великой Отечественной войне и чествовать ее героев».

— 9 мая власть убедилась, что идеи «Оппозиционной платформы – За жизнь» разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества, для которой является священным подвиг братских народов, остановивших фашизм, сегодня поднимающий голову в Украине. Уже через день после этого власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука. Не сумев доказать обоснованность последовавших до этого репрессий, принявших вид санкций, карательная машина полицейского государства пошла на новое беззаконие ‒ заявила об выдвижении подозрений Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, — подчеркнули в «ОПЗЖ».

В заявлении подчеркивается, что «несмотря на беспрецедентное давление и угрозы, использование административного ресурса и нападения национал-радикалов, пользующихся полной поддержкой власти Зеленского, партия продолжает активную политическую деятельность».

Напомним, сегодня, 11 мая, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала по отношению к Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в госизмене.