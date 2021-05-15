На 51-м году жизни в результате осложнений после перенесенной короновирусной болезни скоропостижно ушел из жизни директор Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Татьяна Жаренова.

— Для всех нас это известие стало ошеломляющим. Информация о времени и месте прощания будет опубликована позже, — прокомментировал исполнительный директор ООО «Николаевский тепловозоремонтный завод» Сергей Рой.

Редакция НикВестей выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Симченко, а также тысячам николаевцев, которые его знали и ценили дружбу с ним.

Напомним, ранее от последствий коронавирусной болезни скончался генеральный директор ЧАО «Николаевская ТЭЦ» Юрий Кишко.