Хирург Севериус Барбуцэ после операции по удалению аппендицита оставил в теле маленькой девочки повязки. Родители обратились в прокуратуру по поводу халатности, однако дело не возбудили и они могут рассчитывать только на гражданское разбирательство.

Об этом пишет EVZ.

Прокуратура при Синайской суде отказалась возбуждать дело на основании, что такая врачебная ошибка не является уголовным правонарушением, так как совершена без умысла. Родители девочки обжаловали решение о закрытии дела, но суд отклонил их иск как необоснованный.

Случай Алессии Чиву получил широкую огласку осенью 2019 года. Тогда родители 10-летнего ребенка публично обвинили больницу в том, что она находилась на грани серьезного осложнения из-за оплошности медицинского работника.

Напомним, Николаевское городское управление здравоохранения заплатило 414 тысяч гривен компенсации семье умершей роженицы Марины Капустиной, которая скончалась в 2008 году в роддоме №1.