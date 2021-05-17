Турецкие спасатели уже две недели ищут одесситку Яну Кривошею, пропавшую в горах в районе Анталии.

Об этом со ссылкой на ее брата передает Думская.

По его словам, женщина отправилась в Турции, не предупредив никого из родственников или знакомых.

Как рассказали в кемпинге Josito, одесситка расспрашивала о восхождении на одну из вершин высотой 1715 метров.

Утром 2 мая она написала оттуда сообщения матери, в котором поздравила ее с Пасхой. Ее телефон оставался включенным до 5 мая.

Поиски Кривошеи начались 4 мая, после того как накануне она не ответила на сообщения от матери. Уже 12 мая на горе нашли ее палатку, в которой остались некоторые вещи, но не было двух рюкзаков.

Вершину горы обследовали альпинисты, полицейские и спасатели. Во время поисков они также осмотрели, в том числе с использованием дрона различные тропы, тупиковые маршруты и обрывы, однако никаких следов так и не нашли.

Брат женщины заявил, что сейчас рассматриваются три версии ее пропажи.

Туристка могла заблудиться или сорваться в какой-то обрыв; решила уйти подальше от цивилизации и забраться еще на одну гору; ее похитили неизвестные.

В пользу последней версии может свидетельствовать тот факт, что последнее местоположение телефона Кривошеи было зафиксировано в городе Манавгат в 90 километрах от горы.

Ранее при восхождении на гору Эльбрус скончался украинский альпинист.