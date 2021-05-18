Николаевские правоохранители выдвинули обвинение 45-летнему жителю Запорожской области из-за незаконных раскопок скифского кургана у Скобелевской ОТГ Казанковского района Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

В обязанности подозреваемого входил поиск с применением высокотехнологичного оборудования объектов археологического наследия на разной глубине их нахождения в скифском кургане. Установлено, что подозреваемый искал ценные объекты не только на территории Украины, но и за рубежом.

— Во время проведения обыска его автомобиля обнаружен и изъят геодезический прибор – георадар, георадарная глубинная антенна GEKKO-80 VHT501, ноутбук (TOUGHBOOK) Panasonic CF-19, георадарный блок регистрации без маркировки и провода к нему. Общая стоимость изъятого оборудования составляет более 2 миллионов гривен, - сказано в сообщении.

Николаевские правоохранители 29 апреля вручили киевлянину, который по предварительному сговору с группой лиц самовольно занял указанный земельный участок и проводил там раскопки, а также двум его сообщникам подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28 и частью 2 статьи 197-1, а также частью 2 статьи 28, частью 4 статьи 298 Уголовного кодекса Украины «Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия». Санкции инкриминируемых статей предусматривают до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ущерб, нанесенный историко-археологическим ценностям от разрушения «черными археологами» уникального скифского кургана в Николаевской области, составляет 151 миллион гривен.

Все началось с того, что 4 ноября в полицию обратился научный сотрудник института археологии о том, что неподалеку села Скобелево Казанковского района Николаевщины неизвестные лица осуществляли незаконные раскопки кургана. А уже 12 ноября начальник Главного управления Нацполиции в Николевской области Сергей Шайхет отчитался по поводу незаконного разрытия скифского кургана в Казанковском районе.