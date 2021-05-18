Вчера, 17 мая, в Николаевском торговом порту во время проведения таможенного досмотра товаров «портландцемент» и «гипс», сотрудники Гостаможслужбы и Черноморской таможни выявили попытку провоза через таможенную границу Украины незадекларированных и поддельных товаров известных мировых марок (одежда, обувь, аксессуары, парфюмерия) в крупных размерах.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Черноморская таможня Государственной таможенной службы Александр Щуцкий.

— Еще 14 мая 2021, к моменту прибытия судна в Николаевский торговый порт, на основании предварительной таможенной декларации, должностными лицами таможенной службы сгенерировано дополнительные формы таможенного контроля с целью проведения 100% таможенного досмотра груза и транспортного средства, на котором он перемещался. До подачи импортной таможенной декларации сотрудниками таможни осуществлялся круглосуточный контроль выгрузки товаров с указанного судна с целью недопущения их утраты или подмены к проведению таможенного досмотра, — пояснил Александр Щуцкий.

По состоянию на вечер 18 мая продолжается выгрузка и подсчет точного количества и ассортимента предметов правонарушения, для дальнейшего составления протокола о нарушении таможенных правил и других процессуальных действий, необходимых для привлечения виновных лиц к ответственности.

Александр Щуцкий указал, что ответственность за данное нарушение предусматривает конфискацию предметов правонарушения и 100% штраф.

— Сегодня, во время таможенного досмотра груза, кроме товаров народного потребления, обнаружено большое количество фальсифицированных лекарственных средств. По данному факту сотрудниками Черноморской таможни в Управление Службы безопасности Украины в Николаевской области направлено сообщение о деяниях, содержащих признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 305 УК, — написал Александр Щуцкий.

Он также обратил внимание, что к моменту начала таможенного контроля в социальных сетях появилась информация о выявлении 13 тонн товаров народного потребления среди цемента.

Отметим, что речь идет о сообщении Госпогранслужбы.

— Итак, пиар за счет таможенной службы, молниеносное освещение не уточненной информации и искажение действительных фактов, вместо помощи в борьбе с контрабандой, приводит к усложнению фиксации нарушения, — возмутился Александр Щуцкий.

Александр Щуцкий обвинил Госпогранслужбу в дублировании функций Гостаможслужбы.

— Вспомните о своих прямых полномочиях и о необходимости их выполнения. В очередной раз в чужом глазу соринку видите, а в своем и бревна не замечаете, — добавил Александр Щуцкий.

Напомним, что в Ровенской области полицейские изъяли янтаря на 1,2 миллиона долларов.