В Индии бушует циклон Тауктае, который успел забрать десяток жизней и ранить сотни человек, разрушена инфраструктура на миллиарды долларов. В море пропала целая баржа.

Об этом пишет IndianExpress.

Командир ВМС Индии Манодж Джа в среду, 19 мая, заявил, что в Аравийском море были обнаружены тела 14 человек, через два дня после того, как затонуло судно, которое вышло в море во время циклона Тауктае. По меньшей мере 184 человека, находившиеся на борту баржи P305, были спасены, в то время как поисково-спасательные операции, проводимые ВМС Индии и береговой охраной, продолжаются еще по меньшей мере для 75 человек.

Шторм повредил нефтяную вышку и оставил три судна в Аравийском море. Военно-морской флот подтвердил, что все рабочие на нефтяной платформе Sagar Bhushan были спасены. Также были спасены 137 человек на барже Gal Constructor, которая сели на мель возле Палгара.

Премьер-министр Нарендра Моди в среду проанализировал ситуацию в стране, через два дня после того, как циклон Тауктае обрушился Индию.

Скорее всего, в следующие 12 часов циклон постепенно ослабеет и превратится в воздушные потоки низкого давления. По сообщению синоптиков, остаток циклона, скорее всего, переместится дальше на северо-восток через Раджастхан в Уттар-Прадеш в течение следующих двух дней.

Природное явление унесло жизни по меньшей мере 13 человек и оставило следы разрушения в основных штатах Индии. Крупнейший город Пакистана Карачи также пострадал во вторник от порывистого ветра и пыльной бури, образовшихся под влиянием циклона, в результате чего четыре человека погибли.

Ранее НикВести сообщали, что в Индии штат Гуджарат накрыл мощный циклон Тауктае, который принес большие разрушения. Известно, что он унес жизни по меньшей мере 12 человек.