Вчера, 18 мая, в Николаеве около 19:20 на пересечении улицы Лягина и проспекта Центрального автомобиль Volkswagen Golf наехал на ребенка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на самокате.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

13-летнего мальчика с телесными повреждениями доставили в медучреждение. Правоохранители задержали 27-летнего водителя.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

В ближайшее время суд определит нарушителю меру пресечения.

Напомним, 28 января, в Николаеве разыскали и привлекли к ответственности водителя, который чуть не сбил мужчину с ребенком на пешеходном переходе.