От Антарктиды откололся айсберг площадью около 4320 квадратных километров. На сегодня это самый большой айсберг в мире.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского космического агентства.

Сообщается, что он откололся от западной стороны шельфового ледника Ронне в море Уэдделла. Айсберг получил название А-76. Согласно спутниковым снимкам, он имеет длину около 170 км и ширину 25 километров.

Огромные размеры айсберга делают его самым большим в мире, которым ранее считался айсберг A-23A площадью около 3880 квадратных километров. Он также находится в море Уэдделла. Нынешний рекордсмен по площади в пять раз больше, чем Киев.

Традиционно айсберги получают названия в соответствии с антарктическим квадрантом, в котором они были первоначально замечены, и им присваивают порядковый номер. Затем, если айсберг треснет, в название добавляется еще одна буква.

Напомним, из-за глобального потепления в Индонезии два необитаемых острова ушли под воду.