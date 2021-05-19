Сегодня днем, 19 мая, группа неизвестных людей в камуфляже без каких-либо документов и законных оснований попыталась проникнуть на территорию Николаевского тепловозоремонтного завода. Местная охрана не пропустила неизвестных на территорию, и тогда они попытались проникнуть через крышу здания проходной и забор предприятия.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Николаевского тепловозоремонтного завода.

Отмечается, что работники завода не позволили проникнуть неизвестным вглубь предприятия, после чего они «покинули крышу и забор, и столпились у проходной».

Директор завода Сергей Рой заявил, что работа цехов из-за действия «рейдеров» заблокирована не была.

— Мы вызвали полицию. После прибытия полицейских эти посторонние люди в камуфляже быстро погрузились в автобусы и покинули территорию прилегающую к проходной. Полиция, проведя действия в рамках закона, полностью разблокировала проходную нашего предприятия, дав возможность возобновить работу в штатном режиме. Работа цехов остановлена не была и в настоящий момент НТРЗ продолжает выполнять поставленные производственные задачи, — прокомментировал директор НТРЗ Сергей Рой.

Напомним, 15 мая стало известно, что на 51-м году жизни в результате осложнений после перенесенной короновирусной болезни скоропостижно ушел из жизни директор Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко.