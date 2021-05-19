Стоимость поездки из аэропорта имени Шарля де Голля до города была почти в 4 раза больше предельной цены.

Об этом сообщает «Вокруг Света. Украина».

В Париже существует ограничение на поездки в такси из аэропорта — за них таксистам запрещено брать с пассажиров более 58 евро (более 1,9 тысячи грн). Однако это правило часто нарушают нелицензированные таксисты, нелегально работающие вблизи аэропортов и крупных вокзалов.

Последний такой случай касался пассажиров, которые 1 января прибыли из Гонконга и от которых водитель потребовал 230 евро (около 7,7 тысячи грн) за поездку в город. Туристы расплатились, но пожаловались в местный союз таксистов. Организация подала гражданский иск против мошенника, так как сочла, что такие действия водителя подрывают репутацию всех таксистов.

Перед судом предстали трое мужчин — водитель и два его сообщника. Они озвучили запутанную историю о дополнительных расходах за якобы удаление рвоты после пьяных пассажиров. Гонконгские туристы в свою очередь это отрицали.

В конце концов водителя оштрафовали на 200 евро (около 6,7 тысячи гривен) и лишили права управлять автомобилем в течение года. Его другу, который сидел в машине, запретили управлять автомобилем в течение шести месяцев. Обоих также заставили оплатить 1000 евро (33,4 тысячи гривен) в качестве возмещения ущерба.

Третьего мужчину, не присутствовавшего во время инцидента, но чьи водительские права использовал нелицензированный водитель, приговорили к штрафу в 1000 евро и обязали выплатить 1000 евро компенсации за соучастие в незаконной деятельности.

Напомним, в Николаеве водителя маршрутки оштрафовали на 17 тысяч 439 гривен за нарушение карантина — в его салоне было 10 лишних пассажиров. Узнав об этом, люди объявили в микрорайоне сбор средств, а водителю принесли уже оплаченные чеки.