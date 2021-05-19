В учебнике по украинскому языку для 10 класса авторства известного языковеда Александра Авраменко нашли ссылку на сайт с порнографией.

Автор учебника подозревает, что это работа хакеров ㅡ об этом инциденте уже рассказали киберполиции, пишет Громадське.

О ссылке на сайт с порно в учебнике рассказал пользователь toxacheep в TikTok.

В учебнике «Украинский язык (уровень стандарта)» для 10 класса учреждений общего среднего образования авторства Александра Авраменко некорректную ссылку можно найти на 189 странице под текстом о школьной форме.

Некорректную ссылку можно увидеть как в печатном, так и в электронном варианте учебника.

По словам помощницы Александра Авраменко, редакторы учебника хотели оставить ссылку на администрацию города Новомиргород Кировоградской области.

— Среди вероятных причин некорректной ссылки может быть ошибка на букву (по адресу Novomyrgorod.com есть сайт местного издания) или же ссылка на устаревший адрес сайта города. Например, архив сайта, где теперь есть порнографические материалы, показывает, что ранее там действительно публиковались новости о Новомиргороде. Эту же ссылку до сих пор можно найти в Wikipedia как официальный портал Новомиргорода ㅡ это заметили наши читатели, спасибо им за внимательность. Однако в любом случае оно было бы некорректным, ведь линк на действующий сайт городской администрации такой: rada-novomirgorod.gov.ua, — пишет издание.

Сейчас сам автор учебника уже знает об ошибке в книге и обратился в полицию.

— Как нам сказали, это работа хакеров. Мы уже получали звонки по поводу этой ссылки и отреагировали на это. Мы пожаловались в киберполицию, ㅡ рассказала помощница языковеда Оксана Авраменко, пишет «ТСН».

Сейчас мы обратились за комментарием в издательство «Грамота», которое издало этот учебник.