Сегодня, 19 мая, у здания Николаевской облгосадминистрации проходит акция протеста «Национального корпуса» против затопления Бугского Гарда, работы завода «Экотранс».

Активисты также требуют проверить работу «Николаевского глиноземного завода» с тем, чтобы они перерабатывали опасные отходы производства, а не складировали их в шламохранилищах, сообщает корреспондент НикВестей с места событий.

В настоящий момент к протестующим вышел глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Он рассказал, что завод «Экотранс» до 1 июня должен остановить работу для проведения реконструкции и установки нового оборудования, которое сократит количество вредных выбросов.

— Этот вопрос держу на контроле. Если предприятие 1 июня не остановится, будем останавливать другим способом, — заявил Виталий Ким.

Как сообщалось, совладелец завода Юрий Кормышкин согласился провести реконструкцию после иска облгосадминистрации в суд для аннулирования документа разрешительного характера на выбросы ООО «Экотранс». В случае, если требования к реконструкции не будут выполнены, то «Экотрансу» не позволят возобновить работу осенью.

Что касается «НГЗ», Виталий Ким сообщил, что сейчас продолжается проверки экоинспекции. Он отказался озвучивать подробности. Лишь сказал, что «там есть ситуация, с которой необходимо работать».

Как сообщает корреспондент НикВестей, протестующие вручили главе облгосадминистрации пакетик со шламом с «НГЗ».

Напомним, экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.