В конце мая текущего года завод «Экотранс», расположенный в микрорайоне Намыв, закроется на реконструкцию до осени. Завод обязался выполнить ряд требований, чтобы сократить количество вредных выбросов.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ» рассказала глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

— 20 или 25 мая закрывается «Экотранс» на реконструкцию. Мы не успеваем к суду. Обычно он закрывается просто и открывается в таком же виде. В этот раз нет. Эта позиция согласована с мэром, — рассказал Виталий Ким.

Он отметил, что совладелец завода Юрий Кормышкин согласился провести реконструкцию после иска облгосадминистрации в суд для аннулирования документа разрешительного характера на выбросы ООО «Экотранс».

В случае, если требования к реконструкции не будут выполнены, то «Экотрансу» не позволят возобновить работу осенью.

— Там на 30 миллионов гривен реконструкция, которую он обязан сделать, иначе он не запускается осенью. А осенью он запустится с фильтрами, новым оборудованием. Я этот перечень видел (требований, — прим.). С его разрешения я оглашу его (перечень требований, — прим), если он (совладелец «Экотранса» Юрий Кормышкин, — прим.) разрешит. Четкая позиция городской и областной власти, что предприятие запустится только после реконструкции, — заявил Виталий Ким.

Напомним, жители дома Озерная, 39 пожаловались на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

22 октября 2020 года в рамках проведения досудебного расследования, начатого по многочисленным жалобам жителей Заводского района Николаева на выбросы в воздух и шум в ночное время со стороны маслозавода, на предприятии прошли обыски.

Также специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».

В свою очередь, заместитель гендиректора компании «ПАЕК», депутат облсовета от «Нашего края» Елена Донченко сообщила, что на заводе «Экотранс» в феврале закончат обустройство шумоизоляции, а новые фильтры поставят осенью.

Кроме этого, глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличалась.

Также, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс», на который регулярно жалуются жители микрорайона Николаева Намыв, решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.

При этом мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Сообщалось, что возле завода «Экотранс» в Николаеве специалисты Госэкоинспекции зафиксировали сброс неизвестной жидкости, которая загрязняет почву. Сумма ущерба составила почти 315 тысяч.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.