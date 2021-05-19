В Черновцах от занимаемой должности освободили преподавателя колледжа искусств имени Сидора Воробкевича. Мужчину может быть причастным к домогательствам к малолетним ученицам.

Директор образовательного учреждения Василий Бобик рассказал об этом Суспільному.

По его словам, в ходе внутреннего расследования комиссия опрашивала студентов коледжа. 22 из них подтвердили факты домогательств.

Большинство студентов жаловались, что преподаватель говорил на сексуальные темы. А одной из студентов он предлагал «нагнуться, чтобы он мог расписаться на спине».

Первоначально студенты воспринимали поведение преподавателя в шутку и не жаловались на него, но позже осознали всю серьезность ситуации.

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе с возможностью выйти под залог в два миллиона гривен. Виновным себя мужчина не признает.

Напомним, в Харькове неизвестный избил и изнасиловал 12-летнюю девочку, ребенок находится в больнице. Состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет, с ней работают психологи.