Полиция сообщила о задержании двоих «самых влиятельных «воров в законе» в Украине по прозвищу «Умка» и «Лаша Сван». Они контролировали криминалитет, а их деятельность приводила к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители отметили, что установили все сферы их деятельности и связи.

— Эти лица с «верхушки» преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан, - сообщили в полиции.

Следователи документировали доказательства распространения преступного влияния «воров в законе» более года.

— Известно, что «Умка», коронован в 2014 году, и «Лаша Сван», «вор в законе» с 1995-го, получили свои высокие «звание» от топ-представителей российского криминального мира. Они считались одними из самых влиятельных «воров в законе» в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона, - добавили в полиции.

Задержание «воров в законе» произошло 19 мая. «Умку» задержали в аэропорту Днепра при попытке покинуть Украину, а «Лашу Свана» - в отеле. Следователи готовят им сообщение о подозрении по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются обыски.

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