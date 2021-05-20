По городам Израиля из сектора Газа с 10 мая было выпущено 4 070 ракет, 610 из них упали в самом палестинском анклаве, а около 90% были перехвачены израильской системой ПВО Железный купол.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

— С начала операции Страж стен из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4 070 ракет, из которых около 610 упали в самом секторе Газа. Система ПВО Железный купол осуществила перехват порядка 90% снарядов, - отмечается в заявлении.

Как сообщил Минздрав Палестины, в стране погибших уже более 250 человек, из них 227 - в секторе Газа, включая 60 детей. В Израиле погибли не менее 12 человек.

Напомним, накануне Египет предложил Израилю и ХАМАС заключить соглашение о перемирии.