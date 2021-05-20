Оперативники управления уголовного розыска при силовой поддержке КОРД задержали ряд авторитетов и «смотрящих», которые прибыли на встречу в Вознесенск, чтобы установить ответственных за выбивание денег у николаевских фермеров.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Среди задержанного «криминалитета» оказались и так называемые «смотрящие» за Вознесенском и Николаевской области.

Ранее злоумышленники были замечены в шантаже малого бизнеса, угрозах, выбивании несуществующих долгов. Все это делалось для пополнения «воровского общака».

У задержанных шантажистов обнаружилось и оружие, и боеприпасы к нему.

Следователи готовят подозрения всем лицам, причастным к правонарушениям уголовного характера.

Напомним, правоохранители задержали в Одессе криминального авторитета из Закавказья, который представлял интересы «вора в законе» из России.