Оперативники управления уголовного розыска при силовой поддержке КОРД задержали ряд авторитетов и «смотрящих», которые прибыли на встречу в Вознесенск, чтобы установить ответственных за выбивание денег у николаевских фермеров.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
Среди задержанного «криминалитета» оказались и так называемые «смотрящие» за Вознесенском и Николаевской области.
Ранее злоумышленники были замечены в шантаже малого бизнеса, угрозах, выбивании несуществующих долгов. Все это делалось для пополнения «воровского общака».
У задержанных шантажистов обнаружилось и оружие, и боеприпасы к нему.
Следователи готовят подозрения всем лицам, причастным к правонарушениям уголовного характера.
Напомним, правоохранители задержали в Одессе криминального авторитета из Закавказья, который представлял интересы «вора в законе» из России.
Оперативники управления уголовного розыска при силовой поддержке КОРД задержали ряд авторитетов и «смотрящих», которые прибыли на встречу в Вознесенск, чтобы установить ответственных за выбивание денег у николаевских фермеров.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
Среди задержанного «криминалитета» оказались и так называемые «смотрящие» за Вознесенском и Николаевской области.
Ранее злоумышленники были замечены в шантаже малого бизнеса, угрозах, выбивании несуществующих долгов. Все это делалось для пополнения «воровского общака».
У задержанных шантажистов обнаружилось и оружие, и боеприпасы к нему.
Следователи готовят подозрения всем лицам, причастным к правонарушениям уголовного характера.
Напомним, правоохранители задержали в Одессе криминального авторитета из Закавказья, который представлял интересы «вора в законе» из России.