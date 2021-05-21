Во время рейса в Южном Судане самолет Ан-26 потерял винт — он полетел дальше, как ни вчем не бывало.

Об этом сообщают Крылья.

Местные строители автомагистрали между Бором и Джубой в Южном Судане занимались своими обязанностями, когда в опасной близости рухнул винт самолета, пролетавшего в направлении столицы Южного Судана.

Несмотря на потерю ценного элемента, самолет продолжил свой путь без проблем.

Ранее НикВести сообщали, что в Болгарии вблизи населенного пункта Оризари произошла авария легкомоторного частного самолета. По словам очевидцев, у самолета в полете оторвалось крыло.