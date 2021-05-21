Экс-боевик так называемой «ЛНР» вел разведывательную деятельность в интересах Российской Федерации в Хмельницкой области. В частности, шпион снимал военную технику и отправлял полученные данные стратегической важности своим кураторам.

Об успешной поимке отчитывается пресс-центр Службы безопасности Украины.

Задержанный в 2014-2016 годах воевал в незаконных вооруженных формированиях «Л/ДНР». В 2021 году он прибыл к родственникам на Хмельнничину, однако основной целью его путешествия была разведывательная операция. Мужчина фотографировал украинскую технику, чтобы передать информацию вражеским спецслужбам.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, СБУ разоблачила агента ФСБ и «МГБ ЛНР», который работал над дестабилизацией ситуации в Украине, подогревая ненависть местных жителей к государственным структурам на фоне роста тарифов.