Судимый экс-боевик «ДНР» вновь вернулся к излюбленному делу — убийству мирных жителей. В частности, в начале мая в собственном гараже нашли пожилого мужчину с огнестрельным ранением. После следственных действий полиция вышла на след бывшего пророссийского террориста.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Донецкой области.

Сообщается, что 35-летний сепаратист совершил рецидив. Орудием преступления стал пистолет. Также правоохранители отыскали в доме у осужденного пособника российских оккупационных войск автомат Калашникова и патроны к нему, которые он припрятал еще со времен службы в незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».

Злоумышленника взяли под стражу. Ему грозит от семи до пятнадцать лет заключения по совокупности статей.

Напомним, в Мариуполе 16 сентября расстреляли боевика самопровозглашенной «ДНР» Романа Джумаева.