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Украинская прокуратура открыла уголовное дело по факту поставок оборудования немецкой компании Siemens в оккупированный Крым. Поставки осуществлялись в обход санкций Европейского союза.
Об этом в Telegram сообщила прокуратура АР Крым и Севастополя.
Сообщается, что начато производство по факту незаконной поставки на временно оккупированную территорию оборудования для функционирования водных сооружений, производства европейских компаний Siemens AG и Grundfos AG.
Дело заведено по ч.1 ст. 332-1 УК Украины - нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию. Это преступление наказывается ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.
— Указанные противоправные действия были совершены с использованием субъектов хозяйствования Российской Федерации и в обход санкционных запретов Европейского союза, - говорится в сообщении.
Следствие будет вести Служба безопасности Украины.
В штаб-квартире Siemens предоставили объяснения, что якобы не знали, что оборудование через экспортеров будет поставлено во временно оккупированный Россией Крым.
Местные же чиновники клянутся, что все оборудование, которое Россия применяет в Крыму — только «отечественного» изготовления.
Напомним, официально Siemens объявила о прекращении поставок турбин компаниям, связанным с российскими властями в 2017 году. Однако вскоре прокуратура Германии начала расследование в отношении нескольких сотрудников концерна, заподозрив их в поставке турбин в Крым в обход запрета.
Украинская прокуратура открыла уголовное дело по факту поставок оборудования немецкой компании Siemens в оккупированный Крым. Поставки осуществлялись в обход санкций Европейского союза.
Об этом в Telegram сообщила прокуратура АР Крым и Севастополя.
Сообщается, что начато производство по факту незаконной поставки на временно оккупированную территорию оборудования для функционирования водных сооружений, производства европейских компаний Siemens AG и Grundfos AG.
Дело заведено по ч.1 ст. 332-1 УК Украины - нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию. Это преступление наказывается ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.
— Указанные противоправные действия были совершены с использованием субъектов хозяйствования Российской Федерации и в обход санкционных запретов Европейского союза, - говорится в сообщении.
Следствие будет вести Служба безопасности Украины.
В штаб-квартире Siemens предоставили объяснения, что якобы не знали, что оборудование через экспортеров будет поставлено во временно оккупированный Россией Крым.
Местные же чиновники клянутся, что все оборудование, которое Россия применяет в Крыму — только «отечественного» изготовления.
Напомним, официально Siemens объявила о прекращении поставок турбин компаниям, связанным с российскими властями в 2017 году. Однако вскоре прокуратура Германии начала расследование в отношении нескольких сотрудников концерна, заподозрив их в поставке турбин в Крым в обход запрета.