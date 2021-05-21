Украинская прокуратура открыла уголовное дело по факту поставок оборудования немецкой компании Siemens в оккупированный Крым. Поставки осуществлялись в обход санкций Европейского союза.

Об этом в Telegram сообщила прокуратура АР Крым и Севастополя.

Сообщается, что начато производство по факту незаконной поставки на временно оккупированную территорию оборудования для функционирования водных сооружений, производства европейских компаний Siemens AG и Grundfos AG.

Дело заведено по ч.1 ст. 332-1 УК Украины - нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию. Это преступление наказывается ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

— Указанные противоправные действия были совершены с использованием субъектов хозяйствования Российской Федерации и в обход санкционных запретов Европейского союза, - говорится в сообщении.

Следствие будет вести Служба безопасности Украины.

В штаб-квартире Siemens предоставили объяснения, что якобы не знали, что оборудование через экспортеров будет поставлено во временно оккупированный Россией Крым.

Местные же чиновники клянутся, что все оборудование, которое Россия применяет в Крыму — только «отечественного» изготовления.

Напомним, официально Siemens объявила о прекращении поставок турбин компаниям, связанным с российскими властями в 2017 году. Однако вскоре прокуратура Германии начала расследование в отношении нескольких сотрудников концерна, заподозрив их в поставке турбин в Крым в обход запрета.