Вечером в субботу, 22 мая, в Хмельницкой области упал воздушный шар с людьми на борту: один человек погиб, еще пятеро получили травмы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины области, передает Новое время.

Инцидент произошел вблизи села Кульчиевцы Каменец Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров — жители Хмельницкого и Каменец-Подольского.

— Один человек погиб, еще пять человек, среди которых и пилот, получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в полиции.

Также, как сообщает местное издание Вечерний Каменец, воздушный шар задел корзиной электрическую линию. Это и повлекло опрокидывание корзины, в которой находились люди.

Отмечается, что все пострадавшие получили серьезные травмы. Двое из них госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую больницу с переломами.

С 21 по 23 мая в Каменце-Подольском проходит ежегодный фестиваль воздушных шаров.

Напомним, недалеко от города Варендорфа на западе Германии упал воздушный шар, в результате чего пострадали шесть человек.