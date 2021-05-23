На границе Демократической Республики Конго и Руанды произошло извержение вулкана Ньирагонго - одного из самых мощных вулканов Африки, который спал 19 лет: в опасности оказались и украинские миротворцы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства связи Конго, передает Апостроф.

Рядом с вулканом расположена база дислокации украинского миротворческого контингента – там находятся 250 человек и техника. Из-за опасности второй волны извержения личный состав эвакуировали в безопасное место.

Напомним, недавно, воздушное пространство на Сицилии было заблокировано из-за очередного извержения вулкана Этна. Облако от извержения достигла высоты в девять километров.