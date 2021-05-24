По меньшей мере девять человек пострадали в результате взрыва в воскресенье на заводе по производству химических веществ в иранской провинции Исфахан.

Об этом сообщает The New Arab.

Взрыв произошел на заводе Sepahan Nargostar Chemical Industries в 4:00 утра по местному времени, через «непонятным причинам, которые все еще расследуются», сказал Мансур Шишефоруш, руководитель органа по управлению кризисными ситуациями провинции Исфахан.

В результате инцидента девять работников завода получили повреждения и были доставлены в больницу, добавил он.

По его словам, сейчас на месте происшествия находится несколько следственных групп, которые устанавливают причину взрыва.

Напомним, США может снять ряд санкций в отношении Ирана ради ядерной сделки.