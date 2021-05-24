Летчикам оккупационных сил в Крыму 22 мая пришлось экстренно катапультироваться — оба выжили. Один из них предатель из под Николаева — Додух Сергей Викторович.

Об этом информирует Милитарный, опираясь на открытые источники.

Сергей Додух до августа 2014 служил в авиационном подразделении ВСУ, в частности в 299 бригаде, которая базировалась под Николаевом.

Так, он несколько раз давал комментарии прессе, где рассказывал о налетанных часах и подробностях службы.

Однако уже 21 августа 2014 года он сбежил из военной части, после чего его объявили в всеукраинский розыск, маркировав, как дезертира.

Именно николаевского изменника назначили командиром экипажа неисправного истребителя в оккупированном Крыму.

Напомним, Приморский районный суд Одессы осудил к наказанию в виде содержания в дисциплинарном батальоне сроком на 1 год дезертира одной из воинских частей Николаевской области.