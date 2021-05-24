Утром в понедельник, 24 мая, водители десятков большегрузных автомобилей заблокировали трассу «Николаев-Благовещенское (Ульяновка)» в районе села Гурьевка.

Фуры полностью перекрыли обе полосы движения в направлении Николаева и одну полосу в противоположную сторону, пишут Новости-N.

Свободной осталась только одна полоса, где движение осуществляется в реверсивном режиме.

Акция происходит возле габаритно-весового комплекса «Укртрансбезпеки».

— Как сообщили представители протестующих водителей, у них два требования. Первое — наладить нормальную работу весов, которые постоянно при взвешивании одного и того же автомобиля показывают разный вес, причем разница исчисляется в сотнях килограммов и даже тоннах. Второе условие — убрать с весового комплекса «одесских бандитов», которые, по их словам, взяли контроль над весовым комплексом на минувшей неделе, пишет СМИ.

В настоящее время на ГВК из правоохранителей находится только наряд отдела полиции №6 (Новоодесский райотдел).

фуры полностью заблокировали движение на въезде в Николаев со стороны Херсона.