В Одессе на улице Инглези в служебном кабинете застрелился из табельного оружия офицер-пограничник. На месте происшествия сейчас работают комиссия и следователь.

Об этом сообщает местное издание 7 канал.

Инцидент произошел по адресу на улице Инглези.

Издание lotsia пишет, что погибший - майор материально-тылового обеспечения Одесской авиационной эскадрильи.

В свою очередь Госпогранслужба подтвердила информацию об обнаружении тела погибшего сегодня утром.

Указано, что предварительная версия причин смерти - суицид. На месте сейчас работают комиссия и следователь.

Напомним, 20 января прошлого года в помещении Центральной избирательной комиссии в Киеве совершил самоубийство сотрудник Управления государственной охраны Украины.