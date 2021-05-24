Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозирует появление нового смертоносного вируса. Мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии.

Об этом глава ВОЗ заявил на брифинге, пишет РБК.

Сейчас в мире пандемия коронавируса, всего выявили 167 млн случаев заражения, а умерли 3,4 млн пациентов.

— Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус, - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее в ВОЗ заявили, что угрозу возникновения новых вариантов коронавируса сейчас сложно прогнозировать. Сейчас в мире чаще всего выявляют индийский, южноафриканский и британский штаммы COVID-19.

Напомним, в США от коронавируса вакцинировали 129 миллионов человек.