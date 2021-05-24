В среднем используют около 1,87 миллиона доз в день. Ко Дню независимости США хотят вакцинировать 70% взрослого населения.

В Соединенных Штатах с начала кампании по вакцинации две инъекции от коронавируса получили уже более 129 миллионов граждан. Одна доза сделана 162 470 794 жителям страны.

Передает Корреспондент.

Всего на субботу в Штатах распределено 357 250 375 доз.

В среднем используют около 1,87 миллиона доз в день.

В США используются препараты Moderna и Pfizer, для иммунизации которыми необходимо введение двух доз, а также одноразовую вакцину Johnson & Johnson.

Ранее Джо Байден заявил о том, что к 4 июля, Дню независимости США, планируется вакцинировать 70% взрослого населения.

Напомним, Франция до конца года поделится с миром 30 миллионами доз вакцины.