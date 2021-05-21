Франция до конца 2021 года в рамках европейской инициативы поделится с миром 30 миллионами доз вакцин от коронавируса

Как сообщает Европейская правда, об этом заявил президент Эммануэль Макрон.

— Международная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения продолжается. В рамках европейской инициативы, Франция обязуется подилится по меньшей мере 30 миллионами доз различных вакцин до конца года и предоставить дополнительные финансы ACT-A (механизм под эгидой ВОЗ для доступности средств борьбы с эпидемией, — прим.), — сказал он в обращении для Глобального саммита по вопросам здравоохранения.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что нельзя допускать ситуаций, когда вакцина пропадает неиспользованной, тогда как в других странах ее не хватает. Он напомнил, что Франция в числе первых предоставила вакцины для механизма COVAX, которые передали в Африку для вакцинации приоритетных групп.

— В этом контексте я приветствую инициативу США, анонсированную ранее на этой неделе, — добавил президент.

Напомним, Европейский союз пожертвует бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID-19. Поставки планируются до конца этого года.