Европейский союз пожертвует бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID. Поставки планируются до конца этого года.

Об этом на открытии глобального саммита по вопросам здравоохранения в Риме заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

— Мы должны активизировать усилия по обеспечению доступа к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов. И мы сделаем свой вклад. Европа стремится до конца 2021 года передать таким странам не менее 100 миллионов доз, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, Китай призвал страны всего мира предоставлять больше вакцин и больше поддержки Африке, чтобы построить «линию защиты» от коронавируса для бедных стран континента.