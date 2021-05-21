Европейский союз пожертвует бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID. Поставки планируются до конца этого года.
Об этом на открытии глобального саммита по вопросам здравоохранения в Риме заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.
— Мы должны активизировать усилия по обеспечению доступа к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов. И мы сделаем свой вклад. Европа стремится до конца 2021 года передать таким странам не менее 100 миллионов доз, — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, Китай призвал страны всего мира предоставлять больше вакцин и больше поддержки Африке, чтобы построить «линию защиты» от коронавируса для бедных стран континента.
Европейский союз пожертвует бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID. Поставки планируются до конца этого года.
Об этом на открытии глобального саммита по вопросам здравоохранения в Риме заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.
— Мы должны активизировать усилия по обеспечению доступа к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов. И мы сделаем свой вклад. Европа стремится до конца 2021 года передать таким странам не менее 100 миллионов доз, — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, Китай призвал страны всего мира предоставлять больше вакцин и больше поддержки Африке, чтобы построить «линию защиты» от коронавируса для бедных стран континента.