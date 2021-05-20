Китай призвал страны всего мира предоставлять больше вакцин и больше поддержки Африке, чтобы построить «линию защиты» от коронавируса для бедных стран континента.

Об этом пишет SCMP.

Китай призвал международное сообщество обеспечить «доступность и обилие вакцин» на континенте.

— Международное сообщество должно оказывать больше помощи Африке, послав медпрепараты для предотвращения пандемии, медицинские принадлежности, технологии и средства. Помощь должна быть бесплатной, чтобы обеспечить доступность вакцинации на континенте, — сказал глава МИД Китая Ван И.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пожаловался на встрече под названием «Мир и безопасность в Африке», что из 1,4 миллиарда доз вакцины COVID-19, распространенных по всему миру, только 24 миллиона, или менее 2 процентов, были доставлены в Африку.

У Пэн, директор департамента Африки министерства иностранных дел Китая похвастался, что Китай предоставил вакцины почти 40 африканским странам в целях распространения «китайской идеологии».

— Мы считаем, что, конечно, необходимо обеспечить вакцинацию китайцев как можно скорее, но для других нуждающихся стран мы также делаем все возможное, чтобы помочь иммунизации, — сказал чиновник.

Напомним, примерно 10 стран в мире все еще ждут поставки первых партий вакцин против коронавируса.