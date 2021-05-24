В ночь на 24 мая пенсионер попытался отравить своего родственника газом. Когда план провалился, то взялся за ружье. Но жертва выжила, после чего нападающий покончил с жизнью у себя дома до приезда полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области.

Стрельба произошла в селе Башлыки. 30-летний мужчина почувствовал запах газа у себя дома, после чего вышел на улицу выяснить причину, предварительно набрав полицию. Выйдя на улицу он получил выстрелы из ружья в живот и руку, после которых он выжил. Сейчас он находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

Стрелявший скрылся с места преступления, однако несколько нарядов выяснили местоположение вероятного виновника, но опоздали — мужчина совершил суицид.

— Полицейские установили, что в себя выстрелил 65-летний местный житель, который накануне в Башлыках ранил своего родственника. Полицейские на месте трагедии изъяли гладкоствольное ружье и гильзы. Тело направлено на экспертизу. Предварительно известно, что конфликт между родственниками длился несколько лет, — рассказал начальник местной полиции Юрий Крошко.

Ранее НикВести сообщали, что представитель сельскохозяйственного предприятия «ЕРКА», которое работает в селе Новоингулка Новоодесского района в Николаевской области, заявил о попытке рейдерского захвата компании. Несколько дней назад на полях, которые арендует «ЕРКА», появились неизвестные, которые на тракторе распрыскивали химикаты, чтобы уничтожить урожай.