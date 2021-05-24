Полицейские Одесской и Николаевской областей провели совместную операцию, в ходе которой прервали организованную схему по распространению психотропных веществ в Южноукраинске и Первомайске. Ежедневный доход диллеров наркотиков доходил до 8-10 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области и Николаевская областная прокуратура.

Злоумышленники распространяли наркотические вещества безконтактным способом через электронные кошельки, чтобы избежать пристального внимания полиции. Товар в виде «закладок» распространяли на территории Южноукраинска и Первомайска.

Нелегальный бизнес разросся до 3300 проданных доз ежемесячно, у дилеров закупались больше 250 наркозависимых, которые перечисляли деньги на электронные кошельки.

Всего в ходе обысков изъяли 200 «закладок» с наркотическими вещества (амфетамин, мефедрон, MDMA) на общую стоимость в полмиллиона гривен. Также конфисковали банковские карты, технику, записи, мобильные карточки, 170 тысяч гривен наличкой и машину.

Всех фигурантов дела задержали. Открыто уголовное дело по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, приобритение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт наркотических веществ, психотропных веществ и их аналогов». Обвиняемым угрожает до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

23 мая Первомайский районный суд удовлетворил ходотайство стороны обвинения и избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под домашний арест за 680 тысяч гривен залога.

Ранее НикВести сообщали, 23 марта, в Южноукраинске задержали группу дилеров, которые занимались незаконным сбытом наркотиков на территории города и в Первомайском районе.