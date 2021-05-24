В Очакове действовала нелегальная заправка, где продавали дизельное топливо и сжиженный газ без необходимых разрешительных документов, а также с нарушением техники безопасности.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.

В пятницу,21 мая, правоохранители провели там обыски, в результате чего были изъяты две цистерны с дизельным топливом и газом, оборудование для реализации горюче-смазочных материалов.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в ходе дежурства на трассе Н-11 в Николаевской области, налоговики и патрульные обнаружили передвижную незаконную мини-АЗС, вмонтированную в автомобиль Мерседес Sprinter.