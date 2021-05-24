Вчера, 23 мая, правоохранители задержали контрабандиста по оперативной наводке. Мужчина вез 3 ящика с белорусскими лекарствами, общее количество которых превысило 8 тысяч.

Об этом уведомляется на сайте Госпогранслужбы.

Кроме медикаментозного контрафакта, в машине нашлись две радиостанции, с помощью которых контрабандист, вероятно, избегал проверок.

Задержанный уже попадал в поле внимания пограничников, занимаясь противоправной деятельностью на границе.

Медикаменты изъяты. Открыто уголовное дело по статье 321 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств».

Ранее НикВести сообщали, Служба безопасности Украины разоблачила в Ровенской области пограничников на систематическом «крышевании» контрабанды из Беларуси. Сотрудники изъяли более 75 000 пачек сигарет и около 5 килограммов янтаря.